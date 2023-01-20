Путин пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

20 янв. 12:46

Российский лидер Владимир Путин желает скорейшего выздоровления перенесшему операцию на сердце Нурсултану Назарбаеву, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В понедельник пресс-секретарь бывшего главы республики Айдос Укибай заявил, что Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, которая, как добавил он, прошла успешно.

"Президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, которую, как мы узнали, он перенес. Мы тоже в Москве все желаем ему скорейшего выздоровления", - цитирует его РИА Новости.