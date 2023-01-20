В Армении готовы завести дело на бывшего главу Минобороны

20 янв. 12:36

Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян хочет завести уголовное дело в отношении главы оппозиционной фракции "Армения" Сейрана Оганяна. Об этом сообщили в пресс-службы Генпрокуратуры республики.

"Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян в соответствии с пунктом 1 статьи 108 Конституционного закона "Регламент Национального Собрания" 20 января представила председателю Национального Собрания Алену Симоняну три ходатайства для заведения уголовного дела против главы фракции "Армения", бывшего министра обороны", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В Генпрокуратуре отмечают, что экс-глава оборонного ведомства подозревается в совершении особо крупной растраты, а также в использовании своего служебного положения вопреки интересам службы, что по неосторожности имело тяжелые последствия.

Кроме того, Оганян подозревается в присвоении имущества в особо крупных размерах.