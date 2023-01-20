Россияне стали чаще летать на Мальдивы

20 янв. 12:29

В 2022 году Мальдивы посетили вдвое больше россиян, чем в допандемийном 2019 году, рассказал вице-президент РСТ (Российский союз туриндустрии) Дмитрий Горин, пишет РИА Новости.

"У Мальдив очень хорошая динамика в последние годы. До пандемии страну посещало 80-90 тыс россиян в год, а в 2022 году - 205 тысяч", - сообщил он.

По словам Горина, на потоке туристов сказалось то, что Мальдивы были одним из первых государств, с которыми Россия возобновила воздушное сообщение в 2020-м, а также отсутствие карантинных мер.

"В пандемию большинство стран были недоступны для поездок. Рост Мальдив обусловлен тем, что они были открыты в этот период. Второе — сюда летали как регулярные рейсы "Аэрофлота", так и стыковочные, в основном через страны Ближнего Востока. Плюс не было жестких ковидных ограничений: туристы могли въезжать по ПЦР-тесту", - пояснил он.

Мальдивы по итогам года стали шестым по популярности направлением у россиян, их обошли Турция, Абхазия, ОАЭ, Египет и Таиланд.