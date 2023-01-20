В Дагестане возбуждено дело по факту хищения 8 млн рублей в рамках нацпроекта "Образование"

20 янв. 11:51

В Дагестане возбудили уголовное дело о хищении более 8 мнл рублей в рамках национального проекта "Образование". Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Проведена проверка исполнения требований антикоррупционного законодательства в государственном бюджетном учреждении "Дагестанский институт развития образования". <…> По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказано в сообщении.

Было установлено, что в 2020 году должностные лица учреждения "Дагестанский институт развития образования" вступили в сговор с представителями подрядных организаций и осуществили закупку оборудования с более низкими техническими характеристиками. А остальные деньги, более 8,3 млн рублей, похитили.