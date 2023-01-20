В Бишкеке займутся ускорением реализации проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"

20 янв. 12:02

Проектный офис по координации строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" начал работать в Бишкеке, он создан для координации совместных мер по ускорению практической реализации проекта.

В настоящее время разработкой технико-экономического обоснования проекта занимается первый Проектно-изыскательный институт Китайской строительной железнодорожной корпорации. Оно будет готово к 1 июня этого года.

Протяженность железной дороги составит 454 км, из которых 280 км – по территории Кыргызстана и 174 км – по территории Китая. Транзитные перевозки благодаря новой дороге будут увеличены до 5 млн тонн в год.

Новая железная дорога соединит магистрали Узбекистана, Китая и Кыргызстана с выходом на страны Персидского залива, Турцию и европейскую сеть железных дорог. Грузы из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы можно будет доставлять быстрее на 7-8 суток.