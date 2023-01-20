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Минутой молчания почтили в Азербайджане память шехидов "Черного января"

Минутой молчания почтили в Азербайджане память шехидов &quot;Черного января&quot;
Минутой молчания почтили в Азербайджане память шехидов &quot;Черного января&quot;
Минутой молчания почтили в Азербайджане память шехидов &quot;Черного января&quot;

В Азербайджане на одну минуту приостановили движение транспорта в память о погибших в кровавых событиях 20 января 1990 года.

Корабли в Бакинской бухте, автомобили на дорогах и поезда дали гудок в память о жертвах кровавых событий. В знак траура были приспущены государственные флаги.

Минутой молчания почтили память шехидов в Центре транспортного обмена "Кероглу". Бакинское транспортное агентство остановило движение автобусов, которые дали звуковые сигналы.

Память шехидов почтили и участники акции протеста на Лачинской дороге, которая продолжается уже сороковой день.

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