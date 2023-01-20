Авиагавань Стамбула вошла в топ-3 самых загруженных аэропортов мира

20 янв. 11:37

Стамбульский аэропорт занимает второе место в списке самых загруженных аэропортов мира. Рейтинг составлен международной компанией Cirium по обработке и аналитике данных об индустрии авиации.

Первое место в рейтинге занимает основной хаб авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта в Германии - 330 пунктов назначения. Аэропорт Стамбула стал вторым, из него можно вылететь по 309 направлениям. Тройку лидеров замыкает парижский аэропорт имени Шарля-де-Голля - 308 пунктов назначения.

Далее в рейтинге разместились аэропорт Амстердама Схипхол, аэропорт Чикаго О’Хара, аэропорт Даллас-Форт-Уэрт, аэропорт Дубая, лондонский Хитроу, римский Фьюмичино и американский аэропорт Денвера.