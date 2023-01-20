Пожилых жителей Центральной России просят оставаться дома

20 янв. 11:23

Минздрав рекомендует пожилым людям в Центральной России по возможности оставаться дома из-за непогоды и гололедицы.

На улицах скользко, сыро и ветрено, высокая травмоопасность.

"К группе повышенного риска падения и переломов относятся пожилые люди, что связано со снижением в пожилом возрасте мышечной массы, плотности костей и развитием остеопороза. Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью", - сообщает Минздрав.

Выходить на улице в такую погоду следует в удобной обуви на нескользящей подошве или использовать противоскользящие насадки для обуви. Тем, кто передвигается с тростью в ведомстве советуют использовать острую насадку.

"Во избежание падений и травм в условиях сильного гололеда мы призываем граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице",- отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.