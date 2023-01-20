Более 6 тыс случаев коронавируса выявили в России

20 янв. 11:08

В России за минувшие сутки выявили 6078 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 2 038, в Санкт-Петербурге - 712, в Подмосковье - 232. В Краснодарском крае - 61, в Ставропольском крае - 78, в Крыму - 24, в Дагестане - 18, в Кабардино-Балкарии - 19, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 3, в Ингушетии - 1.

Общее число инфицированных в России достигло 21 882 414.

Госпитализированы за сутки 837 человек. Выздоровели за сутки 4698 человек, с начала пандемии - 21 297 919.

Умер за сутки 41 человек, за все время - 394 610.