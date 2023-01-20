Гия Саралидзе и Фархад Ибрагимов: Россия осталась единственным посредником между Азербайджаном и Арменией 

20 янв. 11:10

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов в прямом эфире передачи "Формулы смысла" на канале "Соловьев Live" обсудили сегодня послание главы МИД РФ Сергея Лаврова Армении, озвученное в его традиционной новогодней пресс-конференции.



"Судя по заявлениям министра иностранных дел, Россия вновь показала, что она является главным модератором и главным миротворцем на Южном Кавказе. Европейский переговорный трек вообще отвалился, причем во многом благодаря нахрапистой и очень неконструктивной позиции Франции, а Россия демонстрирует, что умеет решать очень серьезные возникающие проблемы. Министр сказал по поводу лачинского кризиса, что эта проблема благодаря трехсторонним консультациям фактически решена или будет решена в ближайшее время", - прежде всего сообщил Гия Саралидзе.

Фархад Ибрагимов подчеркнул, что Россия и в самом деле является единственным эффективным посредником между Азербайджаном и Арменией. "Наша страна неоднократно проявляла себя как очень действенный, эффективный медиатор в решении проблемных вопросов. России в целом удается находить решения непростых международных ситуаций, к примеру, можно вспомнить недавнее сирийское противостояние: еще не так давно казалось, что Турция никогда не сядет за стол переговоров с сирийскими властями, а теперь от Анкары исходит сигнал о необходимости восстанавливать отношения с Дамаском", - напомнил он.



"То же самое касается Южного Кавказа. Есть трехстороннее заявление от ноября 2020 года, и именно Россия является главным медиатором, примиряющим стороны, которые в прошлом конфликтовали и были враждебно настроены в отношении друг друга. Азербайджанская сторона делала все для того, чтобы этот вопрос был решен и при участии России удалось договориться с Ереваном по целому ряду вопросов и по тем условиям, которые прописаны в Трехстороннем заявлении. Договориться прежде всего о том, чтобы настал долгожданный мир, о котором в России неоднократно говорили, и общая ситуация укрепилась таким образом, чтобы не было конфликтных инцидентов в будущем. Но мы натыкаемся на неконструктивную и даже деструктивную позицию армянской стороны", - констатировал Фархад Ибрагимов.



"Стремление Еревана ввести в регион западные миротворческие силы, причем я буду "миротворческие силы" брать в кавычки, может привести к очень нехорошим последствиям. Когда мы с вами, Гия, на прошлой неделе говорили о ситуации в Лачинском коридоре, то ожидали, что ситуация будет постепенно меняться – и она меняется, но этому мешает деструктив, демонстрируемый армянской стороной. Россия и Азербайджан действуют по тем правилам, которые были прописаны и признаны Ереваном более двух лет назад. Ничего тут с неба не берется и не выдумывается. Армения ведет себя иначе. Сергей Викторович Лавров даже указал, что если Ереван хочет пригласить европейские миротворческие силы на границу с Азербайджаном, он должен это обсуждать с Баку – но выясняется, что сегодняшние армянские власти в своих действиях не принимают во внимание позицию Азербайджана", - обратил внимание политолог.



"Армения ведет себя, мягко говоря, довольно странно, и в том числе в отношении России. Это вызывает здесь очень много вопросов. Как мы будем двигаться дальше? Как мы будем работать в рамках переговорного процесса по разрешению постконфликтных вопросов? Эти проблемы порождают очень серьезную озабоченность и в Москве, и в Баку. У меня складывается впечатление, что все же Ереван не настроен на конструктивную работу. Но я уверен, что послание Сергея Лаврова там услышали, поскольку он дал очень четкую и внятную позицию. Думаю, что Ереван на правах нашего союзника по линии ОДКБ должен принять это во внимание", - заключил Фархад Ибрагимов.