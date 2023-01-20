Россияне после праздников стали больше тратить денег на лекарства

20 янв. 10:59

Россияне после новогодних праздников увеличили расходы на лекарства от сезонной простуды на 12%. Об этом свидетельствуют данные "Первого ОФД" (входит в группу ВТБ).

В группе ВТБ пояснили, что в аптеках, которые обслуживаются оператором фискальных данных "Первый ОФД", за вторую неделю января расходы на лекарства от простуды превысили 260 млн рублей. Это на 12% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"По подсчетам "Первого ОФД", основной прирост продаж к прошлому году показали лекарства от заболеваний горла - на 21%, общая сумма покупок составила 25 млн рублей", - рассказали в группе ВТБ.

Расходы на назальные препараты достигли 100 млн рублей (рост на 19%). На 17% вырос спрос на лекарства для устранения симптомов простуды и кашля, до 45 млн рублей.