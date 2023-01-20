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Россияне после праздников стали больше тратить денег на лекарства

Россияне после праздников стали больше тратить денег на лекарства

Россияне после новогодних праздников увеличили расходы на лекарства от сезонной простуды на 12%. Об этом свидетельствуют данные "Первого ОФД" (входит в группу ВТБ).

В группе ВТБ пояснили, что в аптеках, которые обслуживаются оператором фискальных данных "Первый ОФД", за вторую неделю января расходы на лекарства от простуды превысили 260 млн рублей. Это на 12% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"По подсчетам "Первого ОФД", основной прирост продаж к прошлому году показали лекарства от заболеваний горла - на 21%, общая сумма покупок составила 25 млн рублей", - рассказали в группе ВТБ.

Расходы на назальные препараты достигли 100 млн рублей (рост на 19%). На 17% вырос спрос на лекарства для устранения симптомов простуды и кашля, до 45 млн рублей.

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