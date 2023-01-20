Под Алматы задержаны двое организаторов лжерозыгрыша

20 янв. 10:48

Полицейские Алматинской области задержали двух граждан 18 и 20 лет по подозрению в мошенничестве.

Молодые люди обзванивая граждан и предлагали приобрести у них бытовую технику, косметику и другие товары. По словам звонивших, приобретая товары можно было стать участником беспроигрышной лотереи с призом в виде автомобиля Hyundai Accent, установило следствие. Никакого розыгрыша на самом деле не существовало.

Предварительная сумма ущерба, нанесенного обладателям "лотерейного билета", составила более 15 млн тенге.

Возбуждено дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

Проверяется причастность молодых людей к другим преступлениям.