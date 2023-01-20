В Карачаево-Черкесии увеличили ввод жилья на 30%

20 янв. 10:33

В 2022 году в Карачаево-Черкесии увеличила объем ввода в эксплуатацию жилья на 30% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

Он подчеркнул, что КЧР вошла в первую четверку регионов России - лидеров по реализации мероприятий строительной отрасли. В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию 308 тыс кв метров.

"Наш регион продемонстрировал лучшие показатели по 16 программам строительства, реконструкции и капремонта объектов социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры по итогам минувшего года и занял четвертую строчку в рейтинге субъектов РФ", - поведал Темрезов.