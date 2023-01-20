Мишустин встретился с Бердымухамедовым

20 янв. 10:34

Российский премьер Михаил Мишустин провел в Ашхабаде встречу со спикером верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и поблагодарил его за прием.

"Российская делегация посмотрела Ашхабад, красивейший город, очень красивый. Позвольте передать вам наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина, который сказал, что всегда ждет вас в Москве. Хотел также поблагодарить за большое внимание к развитию наших отношений, российско-туркменских", - цитирует его РИА Новости.

Глава правительства РФ напомнил, что Бердымухамедов недавно находился с визитом в Москве. "Образована межпарламентская комиссия, Валентина Ивановна Матвиенко, которая большой поклонник, она очень любит Туркменистан, также передавала самые теплые слова", - продолжил Мишустин, подчеркнув, что спикер Госдумы Вячеслав Володин запланировал визит в Ашхабад в ближайшее время.

Помимо этого, Мишустин рассказал, что побывал в совместной туркмено-российской школе имени Пушкина, назвав ее замечательной. "Меня восхитили ребята, дети. Читали стихи на туркменском языке, рассказывали о поэзии, литературе, культуре. Это символ дружбы. Я сказал о том, что, ребята, если вы будете ценить дружбу между нашими народами, это и есть результат учебы, результат вашего труда здесь, в этой школе", - заявил он.

Отдельно премьер обратил внимание на то, что большое количество туркменских студентов учатся в РФ. "Это не может не радовать, квота есть, 250 мест по линии правительства, мы только радуемся, что туркменская молодежь ездит в Россию, взаимно россияне учатся в Туркменистане", - заключил председатель правительства.