В Краснодаре простились с 18-летним актером Арсеном Суховским

20 янв. 10:06

В Краснодаре состоялось прощание с актером Арсеном Суховским, юноша умер в возрасте 18 лет от удара током, пишет РИА Новости.

Приемная мать Арсена, продюсер Юлианна Медведева сообщила в соцсетях, что актер поехал в Москву, чтобы поступить в школу Олега Табакова. В столице он подрабатывал на стройке. "Пошел к начальнику получить свою зарплату, которую ему не выдавали долгое время… тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторной будке, в которой его убило током", - написала она.

Медведева пишет, что Арсена обнаружили лишь спустя два дня.

Арсен Суховский снимался в мини-сериале «Ладога», который вышел в 2021 году, а также в фильме «Недетский дом» с Иваном Охлобыстиным, Александром Паниным и Ириной Розановой.