Назарбаева прооперировали

20 янв. 9:59

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Об этом сообщил 20 января его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет", - написал он в своих социальных сетях.

Укибай отметил, что в настоящее время экс-глава государства находится под наблюдением врачей. "Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя", - поведал пресс-секретарь.

Ранее сегодня стало известно, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из клиник столицы страны.