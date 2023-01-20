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Назарбаева прооперировали

Назарбаева прооперировали

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Об этом сообщил 20 января его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет", - написал он в своих социальных сетях.

Укибай отметил, что в настоящее время экс-глава государства находится под наблюдением врачей. "Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя", - поведал пресс-секретарь.

Ранее сегодня стало известно, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из клиник столицы страны.

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