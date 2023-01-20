Назарбаева прооперировали

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Об этом сообщил 20 января его пресс-секретарь Айдос Укибай.
"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет", - написал он в своих социальных сетях.
Укибай отметил, что в настоящее время экс-глава государства находится под наблюдением врачей. "Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя", - поведал пресс-секретарь.
Ранее сегодня стало известно, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из клиник столицы страны.