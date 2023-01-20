Москва и Тегеран достигли соглашения по дороге Решт-Астара

20 янв. 9:57

Россия и Иран достигли соглашения о строительстве суперпроекта железной дороги Решт-Астара, который предполагается построить за 3 года, сообщает Iran.ru.

По словам замминистра транспорта и городского развития Ирана по вопросам транспорта Шахриара Афандизаде, проект Решт-Астара является самым важным проектом страны.

Он добавил, что проект завершает 162-километровый участок коридора Север-Юг, идущий от Бендер-Аббаса до Решта и от Решта до Астары и соединяет Иран с Россией и Северной Европой через Азербайджан.

Коснувшись желания правительства РФ достроить дорогу Решт-Астара в виде кредита или другими способами, Афандизаде сообщил, что в последние месяцы с правительством России велись переговоры с целью развития транзита между странами.