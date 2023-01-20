Страны Центральной Азии на 50% нарастили объем взаимной торговли

20 янв. 9:52

Страны Центральной Азии за пять лет на 50% нарастили объем взаимной торговли, для дальнейшего увеличения торгово-экономического сотрудничества прорабатывается важные логистические проекты в регионе, рассказал вице-министр иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев.

«С 2018 года объем взаимной торговли стран Центральной Азии вырос практически на 50%. В целях дальнейшего увеличения торгово-экономического сотрудничества прорабатывается ряд важных логистических проектов в Центральной Азии. Наблюдается развитие деловых связей, нашедших отражение, прежде всего, в увеличении количества совместных предприятий во многих отраслях экономики», - сказал Конуспаев в ходе экспертной встречи «Центральная Азия-2030: образы будущего».

Вице-министр отметил, что в основе межгосударственных отношений в регионе лежат культурно-гуманитарные связи.

«Мы наблюдаем повышенный интерес мировой общественности к культурному наследию стран Центральной Азии. В этой связи приветствуем усилия наших партнеров по сохранению общего исторического и культурного наследия. Сегодня Центральная Азия становится важным участником глобальных процессов», - отметил Конуспаев.