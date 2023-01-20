В США обеспокоены влиянием военного сотрудничества РФ с Ираном на Ближний Восток

США обеспокоены влиянием, которое может оказывать военное сотрудничества России и Ирана на ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
"Мы давно придерживаемся позиции о том, что <...> действия Ирана являются глубоко дестибилизирующими", - сказал он.
По словам Патела, помощь России в сфере безопасности, оказываемая Ираном, беспокоит США.
"Это вызывает беспокойство не только для мира в целом, но и имеет непосредственное воздействие на Израиль и соседей Израиля, а также другие страны в регионе", - цитирует его ТАСС.