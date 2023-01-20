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В Ашхабаде проходит встреча Мишустина и Гурбангулы Бердымухамедова

В Ашхабаде проходит встреча Мишустина и Гурбангулы Бердымухамедова

Премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов начали переговоры в Ашхабаде.

Затем глава российского правительства проведет переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

Ранее сообщалось, что стороны обсудят актуальные вопросы развития российско-туркменского взаимодействия. Особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

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