В Ашхабаде проходит встреча Мишустина и Гурбангулы Бердымухамедова

Премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов начали переговоры в Ашхабаде.
Затем глава российского правительства проведет переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
Ранее сообщалось, что стороны обсудят актуальные вопросы развития российско-туркменского взаимодействия. Особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.