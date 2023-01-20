Телефонного террориста задержали на Дону

Полицейские Ростовской области задержали мужчину, сообщившего о минировании многоэтажного дома в дни новогодних праздников.
Как сообщили пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью житель Шахт Ростовской области.
"Его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Стражи порядка выяснили, что мужчина позвонил в экстренную службу и сообщил заведомо ложные сведения из хулиганских побуждений, находясь в алкогольном опьянении", - приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что по факту возбуждено уголовное дело.