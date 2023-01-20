Телефонного террориста задержали на Дону

20 янв. 9:05

Полицейские Ростовской области задержали мужчину, сообщившего о минировании многоэтажного дома в дни новогодних праздников.

Как сообщили пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью житель Шахт Ростовской области.

"Его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Стражи порядка выяснили, что мужчина позвонил в экстренную службу и сообщил заведомо ложные сведения из хулиганских побуждений, находясь в алкогольном опьянении", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что по факту возбуждено уголовное дело.