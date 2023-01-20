Житель Грузии мужчина застрелил четырех человек

20 янв. 8:56

Житель района Сагареджо в восточной Грузии с балкона квартиры жилого дома открыл огонь, в результате чего четыре человека погибли и пятеро ранены,информирует пресс-служба МВД Грузии.

"По данным следствия, из балкона одной из квартир жилого корпуса, Н. А. 1974 года рождения осуществил несколько выстрелов, в результате чего погибли четыре человека, находившиеся во дворе корпуса, и ранены пять человек", - сообщают правоохранители.

Уточняется, что обвиняемый открыл также огонь по прибывшим сотрудникам МВД, один из которых погиб. На месте мобилизованы дополнительные силы, в том числе спецназ.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям о предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельства и незаконному приобретению и хранению огнестрельного оружия.