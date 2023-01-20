РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Морозы могут оставить Казахстан без урожая

Морозы могут оставить Казахстан без урожая

В Шымкенте и Туркестанской области владельцы тепличных хозяйств бьют тревогу, так как из-за сильных морозов погибли молодые побеги помидоров и огурцов. Кроме того, в регионе не хватает угля для обогрева теплиц, сообщает Оtyrar.kz.

Сообщается, что тепличники оказались не готовы к холодам и саженцы погибли из-за мороза.

"Уголь не дает нормального жара. Мы просто не можем нагреть теплицы до нужной нам температуры. Поэтому урожай погиб", – приводит слова помощник управляющего теплицей Серик Мустафаев Sputnik Казахстана.

835 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version