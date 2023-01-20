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ЕС на следующей неделе примет четвертый пакет санкций по Ирану

ЕС на следующей неделе примет четвертый пакет санкций по Ирану

В понедельник, 23 января, Европейский союз примет четвертый пакет санкций в отношений против Ирана, в который будут добавлены 37 позиций. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

По его данным, фигуранты будут включены в санкционный список за нарушение прав человека.

"И мы считаем, что уже должны начать работу над пятым, чтобы включить КСИР (Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций", - сообщил один из источников.

Новые ограничительные меры подразумевают запрет на въезд на территорию ЕС членам КСИР. Кроме того, буду заморожены их активы в европейских стран.

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