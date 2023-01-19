Еще 20 "Точек роста" появится в Ингушетии в этом году

19 янв. 23:57

Минобрнауки Ингушетии в течение нынешнего года запустит 20 центров образования "Точка роста" в сельских поселениях в рамках нацпроекта "Образование", такое сообщение распространила пресс-служба главы региона.

Как пояснил и. о. министра образования и науки региона Асхаб Дудургов, всего в Ингушетии таким образом станет 103 "Точки".

"Все больше детей раскрывают свои таланты благодаря нацпроекту "Образование", в частности в центрах "Точка роста". Это учреждения допобразования естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового профилей", - цитирует чиновника ТАСС.

Типовые центры создаются на базе действующих школ в малых городах и селах. В них проводят уроки по таким направлениям, как "Технология", "Информатика", "ОБЖ", а после уроков там проходят кружки дополнительного образования.