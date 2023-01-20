В СКФО нарастили валовый сбор рапса

20 янв. 6:55

Валовый сбор рапса в 2022 году в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) увеличился в пять раз и достиг 467,4 тыс. тонн, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза России, опубликованном в четверг на сайте министерства. Уточняется, что также увеличились площади посева культуры.

"Северный Кавказ - одна из ключевых аграрных территорий страны. Ежегодно в округе производится порядка 9% зерновых и зернобобовых культур, 10% риса, более 4% сахарной свеклы и порядка 4% масличных культур от общероссийских показателей. В прошлом году в субъектах СКФО площадь сева рапса выросла более чем в три раза, а валовый сбор культуры увеличился в пять раз, до 467,4 тыс. тонн", - указано в сообщении ведомства.