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Ставрополье благоустроят на 820 млн рублей

Ставрополье благоустроят на 820 млн рублей

Власти Ставропольского края направят на благоустройство общественных территорий в рамках создания комфортной городской среды в 2023 году 820 млн рублей, заявил первый заместитель председателя правительства края Андрей Хлопянов.

По его словам, это соответствует уровню прошлого года. "Объем финансирования программы при поддержке губернатора Владимира Владимирова удалось сохранить на уровне прошлого года - почти 820 млн рублей. За счет этих средств мы также благоустроим общественные территории в Александровском, Андроповском, Арзгирском, Кировском, Левокумском, Новоселицком, Предгорном и Степновском округах", - сообщил он.

Хлопянов отметил, что всего в 2023 году преобразят 13 общественных территорий в муниципальных образованиях.

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