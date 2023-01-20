Саудовская Аравия заявила о готовности работать с Россией по нефти

20 янв. 6:05

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд указал на важность партнерства с Россией. Также он отметил, что Эр-Рияд продолжит взаимодействовать с Москвой в различных сферах, в том числе по нефти.

"У нас важное партнерство с Россией, ОПЕК+. Партнерство, которое обеспечивает стабильность на рынке нефти, что важно для нас, поскольку нефть по-прежнему является для нас основным источником [доходов], но она также важна для мирового сообщества. Мы видим, что наши энергоносители значительно подскочили в цене после эскалации [конфликта на Украине], мы смогли относительно стабилизировать [цены на] нефть. Это очень важно", - заявил он.

"Мы собираемся взаимодействовать с Россией по этому вопросу, мы собираемся взаимодействовать с Россией <...> по поиску пути разрешения конфликта [на Украине]. Вы знаете, у нас есть другие темы с Россией, по которым мы работаем", - сказал министр.