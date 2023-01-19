Экскурсии по кладбищу и заброшенным памятникам пройдут в Краснодаре в выходные

19 янв. 23:55

В Краснодаре на протяжении трех дней, с 20 по 22 января, гиды бюро "Кубань расходящихся тропок" будут проводить необычные экскурсии, чтобы показать Краснодар с незнакомой стороны.

Первая - "криминальная" - экскурсия пройдет вечером в пятницу 20 января. На ней представят самые опасные места дореволюционного Краснодара, расскажут о местной организованной преступности, борделях и ночлежках.

"Преступницы и их подельницы, куртизанки и публичные дома, шепоты и крики, блеск и нищета кубанского полусвета", - приводит выдержки из программы портал "Юга.ру".

В субботу состоятся три прогулки. Программа "Она развалилась" посвящена заброшенным памятникам архитектуры Краснодара - из-за халатности они фактически разваливаются на части от времени и поступков вандалов.

Экскурсия "Осторожно, модерн - 2!" - это маршрут по самым интересным зданиям, возведенным в Екатеринодаре на рубеже XIX и XX веков.

Прогулка "Некротропки" пройдет по Всесвятскому кладбищу. Участникам расскажут, как наносили эпитафии, подбирали надгробия и ограды, создавали склепы, а также об особенностях отечественной похоронной индустрии.

В воскресенье одна из экскурсий - "Осторожно, модерн - 3!" - также будет посвящена модернистским зданиям дореволюционного Краснодара.

В этот день пройдет самая неисторическая прогулка "Кубани расходящихся тропок" - "Непрерывность парков". На ней расскажут о строительстве стадиона и ФК "Краснодар", произведениях искусства и уникальных растениях одноименного парка.

Наконец, самая непредсказуемая экскурсия - "Психотропки им. Ги Дебора": ее маршрут составит особое приложение, так что он останется неизвестным даже самому гиду.

Побывать на любой их экскурсий можно за 500 рублей, подробности, места встречи и регистрация - в ВК-группе и по телефону 8-952-854-1946.