Amazon может открыть офис в Грузии

19 янв. 23:44

В Грузии может открыться офис Amazon. Об этом сообщил министр экономики страны Леван Давиташвили по итогам встречи с вице-президентом компании Майклом Функе, прошедшей на полях Давосского экономического форума.

По его словам, Грузия предложила Аmazon создать на территории страны региональный центр обработки данных Amazon Web Service (AWS).

"Наше предложение заключается в том, чтобы Amazon рассматривала Грузию как один из центров обмена данными и изучала возможность создания data центра в Грузии", - цитирует Давиташвили "Sputnik Грузия".

Кроме того, он рассказал, что на встрече с Функе обсуждались и другие направления взаимного сотрудничества, включая помощь Amazon правительству Грузии в цифровой трансформации, обучении кадров и других важных вопросах. Также стороны обсудили текущую ситуацию на рынке электронных коммуникаций.