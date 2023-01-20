Загадки Турции: затерянный город Сагалассос

В ста километрах к северу от Анталии расположен один из крупнейших высокогорных археологических памятников античности – древний город Сагалассос, бывший столицей римской провинции Писидия.

В XIV веке до н.э. в хеттских источниках упоминается некое горное поселение Салавасса, вполне вероятно, что именно так назывались эти места ранее. Во времена пришедших на эти земли фригийцев и лидийцев поселение превратилось в городской центр. В VI веке начался персидский период, в то время провинция славилась своими воинственными и мятежными фракциями. В IV веке город завоевывает войско Александра Македонского. Сагалассос становится одним из самых значимых мест древней Писидии. Во время правления Македонского город разбогател и расширил территорию. Власть в городе менялась еще не раз, пока в 25 году до н.э. он не перешел римлянам.

В этих местах, как правило, селились уже отслужившие свой срок римские легионеры. По некоторым данным, в Сагалассос после разрушительного землетрясения переселились жители расположенного по соседству Термессоса. Что, на самом деле, достаточно иронично: сначала Македонский планировал захватить именно Термессос, но это полководцу не удалось, поэтому он и отправился в Сагалассос. Однако позднее город постигла та же участь, там также произошло землетрясение, в результате которого исчезли источники воды.

Многие здания в городе датируются римским периодом. Сам город располагался на нескольких уровнях, которые были соединены лестницами. Перепад высот составляет приблизительно 250-300 метров. На сегодняшний день постройки Сагалассоса достаточно хорошо сохранились. Большую часть из них относят ко временам правления императоров Адриана и Антонина Пия. Например, театр, который мог вместить до 9000 человек, был построен как раз при Адриане. Это, кстати, самая высокая точка города. В Сагалассосе был и городской некрополь, вырезанный в скалах.

Героон - древний мемориал, который был построен в честь некоего героя. Его имя не сохранилось, но есть предположение, что этот человек был очень важным, так как памятное место видно из любой точки города. Ниже расположилась верхняя агора – площадь, на которой располагался Булевтерион, где заседал городской совет. В Сагалассосе также была и библиотека, в которой хорошо сохранился мозаичный пол, где изображено отплытие Ахилла на Троянскую войну. По некоторым данным, место принадлежало местному аристократу Флавию Неону, который решил сделать у себя библиотеку, как в Эфесе. Ученые предполагают, что библиотека аристократа сгорела.

Сагалассос известен как один из пяти крупнейших центров по производству керамики в древнем Риме - в городе была керамическая мастерская.

На главной площади реставраторами был восстановлен фонтан Антония - двадцать восемь метров в ширину и девять метров в высоту. В центре сооружения вода падает каскадом с высоты почти 5 метров. Фонтан украшен копиями статуй Диониса и Немезиды. Оригиналы находятся в музее Бурдура. Самое удивительное, что фонтан до сих пор действующий.

Стоит отметить удобное расположение города. В этих местах большое количество природных источников пресной воды, что важно в условиях жаркого климата. Место позволяло хорошо обороняться от противника, Сагалассос простирается на высотах от 1400 до 1700 метров над уровнем моря, поэтому практически из любой его точки открывается хороший вид на окружающие территории.

Затерянный древний город был найден лишь в начале XIX века, а раскопки и его реставрация начались значительно позже – уже к концу XX века. В 2013 году Сагалассос открыли для туристов. До сих пор посетителей здесь немного, поэтому можно спокойно насладиться пейзажами античной столицы.