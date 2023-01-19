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Чемпионат Азербайджана по футболу признан сильнейшим на постсоветском пространстве

Чемпионат Азербайджана по футболу признан сильнейшим на постсоветском пространстве

Чемпионат Азербайджана по футболу признан самым сильным среди стран постсоветского пространства в 2022 году. Об этом свидетельствует рейтинг национальных чемпионатов за прошлый год, представленный Международной футбольной федерацией истории и статистики (IFFHS).

Всего в него вошло 80 стран. Согласно обновленному табелю о рангах, чемпионат Азербайджана занимает 41-е место. Первенства остальных стран постсоветского пространства располагаются следующим образом: Литва (51-е место); Армения (55-е), Узбекистан (57-е), Эстония (58-е), Молдавия (70-е), Украина (73-е), Беларусь (78-е), Россия (80-е).

В Топ-10 сильнейших чемпионатов входят: Бразилия, Англия, Испания, Германия, Италия, Франция, Португалия, Нидерланды, Аргентина, Парагвай.

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