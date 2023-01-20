Насколько Монголия зависит от Китая

Завершение политики нулевого ковида в Китае позволит Улан-Батору и Пекину ускорить выполнение обещаний, данных во время ноябрьского визита президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Китай, пишет The Diplomat.

Тогда на переговорах председателем КНР Си Цзиньпином особое внимание было уделено развитию двусторонних экономических связей, что отражает вектор внешней политики Монголии. По мере того как Улан-Батор продолжает диверсифицировать свою экономику, зависимую от добычи полезных ископаемых, Пекин, будучи его стратегическим партнером, играет активную роль как инвестор и участник проектов развития. Это была вторая встреча лидеров двух стран с начала пандемии Covid-19.

Не имеющая выхода к морю Монголия стремится к усилению торговых и экономических связей с Пекином. Китай - один из двух ближайших соседей Монголии и крупнейший экономический игрок, который оказал несоизмеримое влияние на ее развитие

Экономические связи пережили непростой период после закрытия границ в период пандемии. Несмотря на длительную китайскую политику нулевого ковида, двум странам удалось в прошлом году вдвое увеличить экспорт по сравнению с годом ранее и запустить новое железнодорожное сообщение, в частности, была введена в эксплуатацию 227-километровая железная дорога Зуунбаян-Ханги. Экономика Монголии зафиксировала положительные результаты в третьем квартале 2022 года, хотя китайская политика нулевого ковида тогда еще была в силе. По данным Банка Монголии, ”экономическая активность оказалась сильнее, чем ожидалось, в третьем квартале 2022 года. Допандемические уровни были преодолены”.

В декабре прошлого года, когда Китай все-таки отменил строгие коронавирусные ограничения, угольный экспорт Монголии подскочил почти в три раза с 1165 до 2932 тонн. Стремясь открыть границы между Монголией и Китаем, Пекин требует соблюдения определенных мер, чтобы предотвратить распространение Covid-19. Монгольские туристы и лица, пересекающие границу с Китаем, должны заполнить бумажную и онлайн-форму, а также предоставить ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до въезда. Поскольку коронавирус вновь захватил едва открывшийся Китай, Монголия также обеспокоена возможностью проникновения инфекции извне. И хотя возрождение экономической активности - главный приоритет для монгольского правительства, нет гарантий, что те, кто возвращается в страну, не заразились коронавирусом.

Во время встречи с Си Хурэлсух в очередной раз заявил, что экономические планы Монголии, Новая политика восстановления и политика долгосрочного развития, ”Видение 2050” могут осуществляться одновременно с китайской инициативой ”Один пояс - один путь”. Монгольская двухэтапная стратегия включает развитие торговли, инвестиций, финансового сектора, горнодобывающей промышленности, энергетики, инфраструктуры, электронной торговли и зеленой энергетики.

Возможно, развитие этих сфер приведет к возникновению нового направления сотрудничества между Улан-Батором и Пекином, но в целом китайско-монгольское экономическое взаимодействие обеспечивается активной работой Монголии, а его траектория значительно не изменилась со времен предыдущих администраций. Для Монголии география всегда будет диктовать экономические цели, при этом каждая администрация старается осуществить определенные экономические планы. Вот почему укрепление китайско-монгольских связей - постоянная задача, которая дополняется новыми направлениями и проектами.

Китай, основное экспортное направление монгольских полезных ископаемых, больше всего инвестиций направил в горнодобывающую промышленность страны.

Благодаря в целом росту и развитию Монголия может получить прибыль за счет крупных инфраструктурных проектов при условии достаточного финансирования. В 2013 году Монголия и Китай договорились о средне- и долгосрочной стратегии укрепления экономических отношений. Одна из главных проблем Монголии - несовершенная инфраструктура, ограничивающая экономическую активность, в частности, в области экспорта полезных ископаемых. Поэтому с 2013 года улучшение базовой инфраструктуры было основным инвестиционным направлением зарубежных компаний. И Китай, как главный инвестор, получает крупнейшие инфраструктурные проекты.

Нынешний премьер-министр страны Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайн настаивает на создании инфраструктуры для поддержки монгольского экспорта, хотя главный бенефициар, безусловно, горнодобывающая промышленность. Усовершенствованная инфраструктура будет способствовать всестороннему росту и поддерживать долгосрочные планы экономической диверсификации. Правительство настаивает на крупных инфраструктурных соглашениях и реализации проектов, рассматривая их в качестве одного из основных источников обеспечения экономического потенциала страны. Одна из основных рекомендаций - создание зон свободной торговли на территориях, одобренных правительством, для увеличения товарооборота и развития таких транзитных городов, как Замын-Ууд и Эрлянь. Приграничный Эрлянь, например, выживает за счет торговли.

КНР собирается поддерживать всеобъемлющее стратегическое партнерство с Монголией. Пекин также готов развивать двухэтапную стратегию, которая обеспечит одновременный рост и развитие двух государств.

Совместное заявление Хурэлсуха и Си, опубликованное после встречи, касается важных двусторонних договоренностей между двумя странами, в частности Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Монголией и Китайской Народной Республикой от 1994 года, а также Совместной декларации об установлении Всеобъемлющего стратегического партнерства от 2014 года. Кроме того, совместное заявление подтверждает взаимное понимание важности продолжения всеобъемлющего стратегического партнерства.

Отношения Монголии с Китаем в первую очередь важны не с политической, а с экономической точки зрения. Не имеющей выхода к морю Монголии сложнее добраться до третьих стран. Поэтому стратегическое партнерство с Пекином необходимо для укрепления экономического потенциала страны. Поскольку китайская политика нулевого ковида осталась позади, после трехлетнего перерыва Улан-Батор надеется использовать сотрудничество по максимуму.