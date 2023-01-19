В Дагестане оставили в силе приговор сыну бывшего спикера республиканского парламента

19 янв. 21:58

Верховный суд Дагестана оставил в силе приговор сыну бывшего спикера парламента Дагестана Даниялу Шихсаидову, который был ранее осужден на один год и один месяц колонии за избиение депутата. Об этом рассказала пресс-секретарь Верховного суда Зарема Мамаева.

"Проверив материалы, обсудив доводы, изложенные в апелляционных жалобах и возражениях на них, выслушав мнения сторон, Верховный суд республики пришел к выводу, что дело рассмотрено без нарушений норм уголовно-процессуального закона и оснований отмены решения суда не имеется", - приводит ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в июне 2021 года на центральной площади Махачкалы Шихсаидов вместе с неустановленными лицами нанесли в ходе конфликта травмы депутату народного собрания республики Айнутдину Зиявутдинову. В результате потерпевшему был причинен вред здоровью, который врачи классифицировали как средней тяжести.