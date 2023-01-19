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Что случится, если лимит госдолга США не будет повышен

The Guardian
Что случится, если лимит госдолга США не будет повышен

Сегодня правительство США достигнет предела заимствования или лимита долга. Это положит начало жестокой борьбе за бюджет, которая может усугубить и без того нестабильные экономические перспективы. Министр финансов США уже предупредила о чрезвычайных мерах, которые будут предприняты, чтобы избежать дефолта.

Как отмечает The Guardian, в прошлую пятницу министр финансов США Джанет Йеллен отправила мрачное послание с предупреждением для Конгресса о необходимости чрезвычайных мер для предотвращения дефолта по обязательствам. В частности, предполагается выделение денежных средств, чтобы правительству не пришлось в ближайшее время объявлять дефолт. Меры будут в силе несколько месяцев, но если лимит в конечном счете не будет увеличен, федеральное правительство истощит свои запасы.

Что такое лимит по долгу

У Конгресса есть возможность устанавливать лимит заимствований для американского правительства на покрытие своих расходов. Этот лимит называется долговым потолком и сейчас составляет $31,4 трлн. Заимствование денег позволяет правительству оплачивать расходы, предусмотренные бюджетом, например, на социальные и медицинские пособия, а также на зарплаты для военнослужащих. 

Что случится, если долговой лимит не будет увеличен

Если Конгресс не поднимет долговой потолок в ближайшие месяцы, экономика быстро придет в упадок, предупреждает Йеллен. ”Неспособность выплатить долговые обязательства причинит непоправимый ущерб американской экономике, финансовому положению всех граждан страны, а также глобальной финансовой стабильности”, - убеждена министр. Если правительство объявит дефолт по займам, инвесторы могут потерять доверие к американскому доллару, в результате валюта ослабеет и акции упадут, что приведет к сокращению рабочих мест. Даже если долговой поток будет поднят, долгая борьба за него нанесет долговременный вред финансовой системе. Во время жесткой схватки за долговой лимит в 2011 году, рейтинговое агентство Standard&Poor понизило кредитный рейтинг американского правительства впервые в истории, из-за чего в дальнейшем стоимость заимствования для него стала выше. 

Почему Конгресс не поднимает долговой потолок

Республиканцы, получившие большинство в Палате представителей, рассматривают долговой потолок как возможный рычаг в ходе переговоров о сокращении расходов. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти рассказал, что достижение долгового потолка - проверка на прочность для готовности партии снизить расходы. ”Нельзя постоянно увеличивать предел, - сказал политик. - Надо изменить нашу тактику на благо Америки. Мы обанкротим страну и лишимся правомочности, если не скорректируем сегодня наше поведение”. 

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация не пойдет ни на какие переговоры. ”Потолок нужно поднять без каких-либо условий”, - сказала она. Поскольку у республиканцев большинство голосов, необходимое для изменения предела, борьба за решение может перерасти в настоящее побоище. 

В совместном заявлении лидер сенатского большинства Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис сообщили, что демократы хотят как можно быстрее принять новый долговой потолок. ”Раньше, когда возникала необходимость увеличения лимита, мы видели, что даже угроза дефолта приводит к увеличению расходов для рабочих семей, - говорят политики. - Республиканцы, ратующие за возвращение былого величия Америки, угрожают погрузить страну в глубокую рецессию”. 

Чего хотят республиканцы

Насколько хотят урезать бюджет республиканцы, и в каких именно сферах, пока неизвестно. Республиканцы часто выступают против правительственных расходов, а увеличение долгового потолка позволит профинансировать расходы, которые уже были одобрены Конгрессом. Без возможности заимствования федеральные программы окажутся под угрозой.  Республиканцы, в частности, наиболее консервативные члены партии, готовятся к борьбе за долговой лимит.

Некоторые эксперты считают, что республиканцы будут настаивать на приоритетных платежах, и в результате администрация Байдена сможет обеспечить только социальные и медицинские выплаты. The Washington Post сообщил, что Маккарти в ходе своей борьбы за место спикера в частном порядке договорился с консервативными республиканцами одобрить план приоритетных платежей в первом квартале года. Каким именно будет план, пока неизвестно, но очевидно, что республиканцы стремятся к сокращениям. 

Отвечая на статью в The Washington Post, глава аппарата Белого дома Рон Кляйн написал в одной из соцсетей, что республиканцы хотят обеспечить ”платежи для богатых зарубежных держателей облигацией” за счет сокращения финансирования, в том числе программ защиты национальных парков и льготной покупки продуктов для неимущего населения.

Почему долговой потолок вообще существует

Уже много лет эксперты говорят о том, что нет никакой целесообразной причины для существования лимита и его постоянного увеличения. В некоторых других странах есть аналогичные долговые потолки, и в новейшей истории они в основном используются как политический рычаг давления, что чревато серьезными последствиями. 

Что будет дальше

Впереди месяцы споров и утечек информации. План республиканцев пока неизвестен, но уже понятно, что партия, недавно получившая власть, особенно ее консервативное крыло, хочет оставить свой след в истории. В прошлом борьба за повышение долгового лимита приводила к приостановкам работы правительства, самая длительная из которых составила 35 дней: с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 год. Она стоила стране $11 млрд, причем три из них так и не были компенсированы.  Беспокойство на фондовых рынках пока что не наблюдается, то есть инвесторы уверены, что текущие события не более, чем война слов. Но в ближайшие месяцы ситуация может измениться. 

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