Что случится, если лимит госдолга США не будет повышен

Сегодня правительство США достигнет предела заимствования или лимита долга. Это положит начало жестокой борьбе за бюджет, которая может усугубить и без того нестабильные экономические перспективы. Министр финансов США уже предупредила о чрезвычайных мерах, которые будут предприняты, чтобы избежать дефолта.

Как отмечает The Guardian, в прошлую пятницу министр финансов США Джанет Йеллен отправила мрачное послание с предупреждением для Конгресса о необходимости чрезвычайных мер для предотвращения дефолта по обязательствам. В частности, предполагается выделение денежных средств, чтобы правительству не пришлось в ближайшее время объявлять дефолт. Меры будут в силе несколько месяцев, но если лимит в конечном счете не будет увеличен, федеральное правительство истощит свои запасы.

Что такое лимит по долгу

У Конгресса есть возможность устанавливать лимит заимствований для американского правительства на покрытие своих расходов. Этот лимит называется долговым потолком и сейчас составляет $31,4 трлн. Заимствование денег позволяет правительству оплачивать расходы, предусмотренные бюджетом, например, на социальные и медицинские пособия, а также на зарплаты для военнослужащих.

Что случится, если долговой лимит не будет увеличен

Если Конгресс не поднимет долговой потолок в ближайшие месяцы, экономика быстро придет в упадок, предупреждает Йеллен. ”Неспособность выплатить долговые обязательства причинит непоправимый ущерб американской экономике, финансовому положению всех граждан страны, а также глобальной финансовой стабильности”, - убеждена министр. Если правительство объявит дефолт по займам, инвесторы могут потерять доверие к американскому доллару, в результате валюта ослабеет и акции упадут, что приведет к сокращению рабочих мест. Даже если долговой поток будет поднят, долгая борьба за него нанесет долговременный вред финансовой системе. Во время жесткой схватки за долговой лимит в 2011 году, рейтинговое агентство Standard&Poor понизило кредитный рейтинг американского правительства впервые в истории, из-за чего в дальнейшем стоимость заимствования для него стала выше.

Почему Конгресс не поднимает долговой потолок

Республиканцы, получившие большинство в Палате представителей, рассматривают долговой потолок как возможный рычаг в ходе переговоров о сокращении расходов. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти рассказал, что достижение долгового потолка - проверка на прочность для готовности партии снизить расходы. ”Нельзя постоянно увеличивать предел, - сказал политик. - Надо изменить нашу тактику на благо Америки. Мы обанкротим страну и лишимся правомочности, если не скорректируем сегодня наше поведение”.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация не пойдет ни на какие переговоры. ”Потолок нужно поднять без каких-либо условий”, - сказала она. Поскольку у республиканцев большинство голосов, необходимое для изменения предела, борьба за решение может перерасти в настоящее побоище.

В совместном заявлении лидер сенатского большинства Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис сообщили, что демократы хотят как можно быстрее принять новый долговой потолок. ”Раньше, когда возникала необходимость увеличения лимита, мы видели, что даже угроза дефолта приводит к увеличению расходов для рабочих семей, - говорят политики. - Республиканцы, ратующие за возвращение былого величия Америки, угрожают погрузить страну в глубокую рецессию”.

Чего хотят республиканцы

Насколько хотят урезать бюджет республиканцы, и в каких именно сферах, пока неизвестно. Республиканцы часто выступают против правительственных расходов, а увеличение долгового потолка позволит профинансировать расходы, которые уже были одобрены Конгрессом. Без возможности заимствования федеральные программы окажутся под угрозой. Республиканцы, в частности, наиболее консервативные члены партии, готовятся к борьбе за долговой лимит.

Некоторые эксперты считают, что республиканцы будут настаивать на приоритетных платежах, и в результате администрация Байдена сможет обеспечить только социальные и медицинские выплаты. The Washington Post сообщил, что Маккарти в ходе своей борьбы за место спикера в частном порядке договорился с консервативными республиканцами одобрить план приоритетных платежей в первом квартале года. Каким именно будет план, пока неизвестно, но очевидно, что республиканцы стремятся к сокращениям.

Отвечая на статью в The Washington Post, глава аппарата Белого дома Рон Кляйн написал в одной из соцсетей, что республиканцы хотят обеспечить ”платежи для богатых зарубежных держателей облигацией” за счет сокращения финансирования, в том числе программ защиты национальных парков и льготной покупки продуктов для неимущего населения.

Почему долговой потолок вообще существует

Уже много лет эксперты говорят о том, что нет никакой целесообразной причины для существования лимита и его постоянного увеличения. В некоторых других странах есть аналогичные долговые потолки, и в новейшей истории они в основном используются как политический рычаг давления, что чревато серьезными последствиями.

Что будет дальше

Впереди месяцы споров и утечек информации. План республиканцев пока неизвестен, но уже понятно, что партия, недавно получившая власть, особенно ее консервативное крыло, хочет оставить свой след в истории. В прошлом борьба за повышение долгового лимита приводила к приостановкам работы правительства, самая длительная из которых составила 35 дней: с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 год. Она стоила стране $11 млрд, причем три из них так и не были компенсированы. Беспокойство на фондовых рынках пока что не наблюдается, то есть инвесторы уверены, что текущие события не более, чем война слов. Но в ближайшие месяцы ситуация может измениться.