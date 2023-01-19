Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды 20 января

19 янв. 21:40

В ночь с 19 на 20 января в Москве ухудшатся погодные условия. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидается гроза, дождь, мокрый снег. Возможны гололед и усиление ветра до 15 метров в секунду.

В связи с этим москвичей призывают быть аккуратными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили. Автолюбителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.