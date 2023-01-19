Центр общения старшего поколения появится в Северной Осетии

19 янв. 21:31

В осетинском Ардоне откроют Центр общения старшего поколения. Здесь будут помогать пожилым гражданам, а также обучать их компьютерной грамотности. «Центр общения старшего поколения создается в рамках пилотного проекта по организации досуга представителей старшего поколения на базе подразделений Социального фонда. В Северной Осетии первый центр откроется 20 января в городе Ардон», - информирует пресс-служба отделения Социального фонда России по республике.

Уточняется, что открытие центра предоставит пожилым людям дополнительные возможности для самореализации и создаст комфортные условия для их взаимодействия.