В Алматы арестовала крупную партию оружия

19 янв. 21:06

Крупная партия запрещенных препаратов и оружия изъята из незаконного оборота полицейскими Алматы.

Как сообщает Polisia.kz,в квартире жителя Алматы полицейские обнаружили спецсредства, предназначенные для скрытой съемки и прослушки, травматический пистолет ОСА, пневматический автомат и шесть видов различных ножей, имеющих признаки холодного оружия.

«При обыске в квартире подозреваемого было обнаружено и изъято около более 2 кг вещества коричневого цвета со специфическим запахом, а также полиэтиленовый пакет с веществом в виде семян, коричневого цвета со специфическим запахом», - говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту наркопреступления и хранения оружия зарегистрировано досудебное расследование.