Водитель врезался в грузовик, погибла с юной пассажиркой в Северной Осетии

19 янв. 21:21

Женщина-водитель и юная пассажирка погибли в результате аварии в Северной Осетии, информирует пресс-служба республиканского МВД.

Уточняется, что авария произошла на 535-м километре федеральной трассы «Кавказ». Установлено, что водитель Toyota направлялась в сторону Беслана и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком MAN.

«В результате ДТП водитель Toyota скончалась на месте, несовершеннолетний пассажир, 2008 года рождения, была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась от полученных телесных повреждений», - сообщили правоохранители.