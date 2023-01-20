Израиль готовится к открытию посольства Азербайджана

Недавно назначенный посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов, который до того как прийти работать в МИД занимал пост заместителя министра науки и образования, прибудет в Тель-Авив в феврале. Азербайджан впервые в истории назначил посла в Израиль. Это знаменательное дипломатическое событие происходит на фоне укрепления двусторонних отношений. Азербайджанские депутаты рассказали изданию Jewish News Syndicate об активизации сотрудничества в преддверии открытия посольства в Тель-Авиве.

Посольство Израиля в Баку открылось в 1993 году, через год после установления дипломатических отношений между двумя странами. Израиль был одной из первых стран мира, признавших независимость Азербайджана в 1991 году после распада Советского Союза. Еще более десяти лет назад бывший министр иностранных дел Авигдор Либерман заметил, что "Азербайджан для Израиля важнее Франции".

Обмен письмами

В связи с предстоящим прибытием посла представители Кнессета обратились к Милли Меджлису Азербайджана: "Депутаты азербайджанского парламента, наши дорогие друзья, примите наши поздравления в связи с решением об открытии посольства Азербайджана в Израиле. Это важный и смелый шаг в развитии сотрудничества между двумя странами и естественное продолжение многовековой дружбы между азербайджанским и еврейским народами, а также представителями еврейской общины, проживающей в Азербайджане".

Азербайджанские парламентарии отправили ответное письмо: "Открытие посольства в Израиле знаменует собой начало нового этапа в наших отношениях и является ярким свидетельством нашего сотрудничества, выходящего на новый уровень". Представители парламента Азербайджана также выразили признательность Израилю за поддержку в Карабахской войне 2020 года.

Восстановление исторического братства

Заместитель председателя парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Севиндж Фаталиева рассказала: "На сегодняшний день Израиль остается проверенным временем и надежным стратегическим партнером для Азербайджана". Она упомянула об узах, которые связывают представителей еврейской общины, проживающей в Азербайджане - одну из крупнейших еврейских общин в мусульманском мире, - и азербайджанцев, проживающих в Израиле, которые не теряют связи со своей родной страной. "Открытие посольства выведет сотрудничество на совершенно новый уровень", - отметила Фаталиева.

Депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде заметил: "Тысячи лет мы жили вместе как семья в мире, братстве и взаимном уважении. Наша дружба, братство и ценности помогли нам обоим выжить и противостоять злу и международному террору, угрожающему как Израилю, так и Азербайджану". Он отметил, что за столетия погромов в Европе евреи мирно поселились в Азербайджане, сохранив связи до наших дней.

После подписания Авраамского договора 2020 года, в результате которого Израиль нормализовал отношения с четырьмя арабскими странами, Моллазаде пообещал продолжить работу над улучшением отношений между Израилем и арабскими странами.

По словам Моллазаде, хорошие отношения между правительствами полностью распространились и на народную дипломатию. Он отметил консенсус между правительством и оппозицией Азербайджана в отношении связей с Израилем: "Это восстановление исторического братства".