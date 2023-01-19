В Дагестане столкнулись Hyundai и "ВАЗ-217030", есть жертвы

19 янв. 20:53

В Каякентском районе Дагестана 19 января произошло ДТП с участием двух легковых машин. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Авария случилась на 896-м километре федеральной трассы "Кавказ" примерно в 16:00.

Как отмечается, водитель Hyundai Accent, пытаясь развернуться, столкнулся с "ВАЗ-217030".

B результате ДТП погибли водитель Hyundai Accent и один из пассажиров "ВАЗ-217030". Водителя "ВАЗ-217030" и его пассажира, а также пассажира Hyundai Accent доставили в больницу с различными травмами.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.