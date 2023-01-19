СМИ: США призывают сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель

19 янв. 20:42

Администрация президента США Джо Байдена считает необходимым сохранить ограничения цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Об этом со ссылкой на источники сообщило 19 января агентство Bloomberg.

По его данным, США пока не хотят пересматривать предельную цену на российскую нефть и намерены дождаться, когда вступит в силу потолок цен на российские нефтепродукты, в частности, на дизельное топливо. В Вашингтоне полагают, что ограничение цен на нефть из России и потолок цен на российские нефтепродукты будут дополнять друг друга, передает ТАСС.

Bloomberg напоминает, что для того, чтобы пересмотреть предельную цену, требуется единогласие среди стран "Большой семерки" (G7) и Евросоюза. Из-за текущей позиции США потолок цен на нефть из России, скорее всего, будет сохранен на уровне $60 за баррель.