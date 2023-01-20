Россия нарастила поставки ставропольского зерна на Ближний Восток

20 янв. 1:45

Ставрополье в минувшем 2022 году на 87% нарастило экспорт зерна в страны Ближнего Востока, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, Афганистан закупил в России 3,516 тыс т гороха, чечевицы, льна и нута (рост на 76%), Ирак – 3,259 тыс т овса, пшеницы и ячменя (рост на 79%), а Иран – 4,782 тыс т нута, льна, кукурузы, ячменя, чечевицы и проса (рост на 96%). Турция впервые импортировала 104 т нута, пшеницы и кукурузы, Азербайджан получил 375,148 тыс т различных зерновых. Также возрос экспорт в Узбекистан и Казахстан, - передает "АиФ-Ставрополье".

А вот объемы поставок зерна в европейские страны заметно сократились. Напомним, в начале января губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о планах региона в 2023 году вдвое увеличить экспорт продовольствия.