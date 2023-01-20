В России подешевел отдых на горнолыжных курортах Кавказа

20 янв. 0:05

Туроператоры сообщили о снижении цен на отдых на горнолыжных курортах Северного Кавказа.

По окончании новогодних каникул такие поездки стали выгоднее, это, в том числе, связывают с уменьшением спроса: по данным туроператоров, курорты Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии загружены сейчас почти наполовину, а цены на размещение по сравнению с праздничными датами упали на 30-50%, - пишет АТОР.

Так, пакетный тур на пять ночей в Архыз с вылетом из Москвы можно купить за 50 тыс рублей на двоих с вылетом в конце января. Путевка на Домбай или Эльбрус обойдется в 35-40 тыс рублей без учета дороги. Авиабилеты в Минеральные Воды и обратно стоят в среднем 20 тыс рублей за двоих.

Ожидается, что такие цены сохранятся до середины февраля, после чего стоимость снова вырастет на 15-20%.