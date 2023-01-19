Главный раввин Израиля признал искусственное мясо кошерным

19 янв. 20:28

Главный раввин Израиля признал искусственное мясо кошернымРелигиозные иудеи могут употреблять в пищу искусственное мясо, которое выращено лабораторным способом по новейшим технологиям. По его словам, оно соответствует правилам кашрута. Такое заключение обнародовал главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, подробно изучивший технологию его производства.

Как пишет газета The Jerusalem Post, запрос раввину с просьбой истолковать дозволенность искусственного мяса с точки зрения галахи - иудейского свода религиозных законов - направила израильская компания Aleph Farms, которая занимается производством мяса из коровьих клеток.

Уточняется, что новая технология стремительно развивается в последние годы в Израиле.