19 янв. 19:58

"Российские железные дороги" прорабатывают возможность отправки ряда товаров по железной дороге через Туркменистан и Иран в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию и другие страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале холдинга.

"Также РЖД везут неконтейнерные грузы, в частности, в Индию. Прорабатываются отправки ряда товаров через Туркменистан и Иран в ОАЭ, Турцию и другие страны", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что пeрeвoзки рaccмaтривaют пeрeвoзки c тoчки зрeния прoрaбoтки вocтoчнoй вeтки международного транспортного коридора "Север - Юг".