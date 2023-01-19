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РЖД рассматривает возможность отправки товаров через Туркменистан и Иран в ОАЭ и Турцию

РЖД рассматривает возможность отправки товаров через Туркменистан и Иран в ОАЭ и Турцию

"Российские железные дороги" прорабатывают возможность отправки ряда товаров по железной дороге через Туркменистан и Иран в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию и другие страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале холдинга.

"Также РЖД везут неконтейнерные грузы, в частности, в Индию. Прорабатываются отправки ряда товаров через Туркменистан и Иран в ОАЭ, Турцию и другие страны", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что пeрeвoзки рaccмaтривaют пeрeвoзки c тoчки зрeния прoрaбoтки вocтoчнoй вeтки международного транспортного коридора "Север - Юг".

 

 

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