В Ингушетии будут реконструироваться сельские дороги

19 янв. 20:13

Власти Ингушетии намерены направить основную часть средств госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году на реконструкцию четырех дорог, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Казбек Беков.

Кроме того, предусмотрено обеспечение жильем двух семей и благоустройство девяти общественных территорий. «Мы планируем в рамках программы „Комплексное развитие сельских территорий“ улучшить жилищные условия для двух семей — участников мероприятия по улучшению жилищных условий, проживающих в сельских поселениях, посредством предоставления соцвыплат на строительство или приобретение жилья общей площадью свыше 125 квадратных метров. Также в 2023 году планируется реализовать девять проектов по благоустройству сельских территорий. Еще мы реконструируем четыре объекта дорожной инфраструктуры, на которые будет направлено 613,8 миллиона рублей, что составляет почти 98% от общей суммы финансирования», - говорится в сообщении.

Учиняется, что в объекты дорожной инфраструктуры входит реконструкция подъездной дороги к детскому саду и школе в возрождаемом селе Вежарий, реконструкция подъездных дорог к птицекомплексу «Южный», сельскохозяйственному производственному кооперативу «Юг-Агро» и к крестьянско-фермерскому хозяйству (КФХ) «Часыгов».