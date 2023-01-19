Состоялись консультации по региональной интеграции между Израилем, Бахрейном и ОАЭ

19 янв. 20:00

Советники по национальной безопасности в руководстве США, Израиля, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обсудили вопросы, которые касаются углубления интеграции в регионе, безопасности, энергетики и торговли.

"Советники по национальной безопасности Соединенных Штатов, Израиля, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов встретились для обсуждения путей углубления региональной интеграции, включая сферы чистой энергетики, новых технологий, региональной безопасности и торговых отношений", - говорится в совместном заявлении указанных должностных лиц четырех стран, распространенном пресс-службой Белого дома.

Уточняется, что с американской стороны в консультациях, проходивших частично по видеосвязи, принял участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Участники переговоров "выразили настрой на дальнейшее углубление и расширение прогресса, достигнутого после подписания "Авраамовых соглашений" о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран.