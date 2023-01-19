Гарибашвили: отношения Грузии с Азербайджаном проверены временем

19 янв. 19:51

Отношения между Грузией и Азербайджаном проверены временем. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на пленарной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Он подчеркнул, что Тбилиси и Баку совместно реализовали очень важные исторические проекты.

Глава грузинского правительства акцентировал внимание на том, что сейчас отношения между Грузией Азербайджаном находятся на высоком уровне, отметив важность проекта модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

"Сейчас мы работаем с Азербайджаном по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Несколько месяцев назад Азербайджан выделил дополнительное финансирование для завершения этого проекта, и этот проект будет готов в 2024 году", - цитирует его "Sputnik Азербайджан".