Руководство Ставрополья удвоят господдержку овцеводов

19 янв. 18:25

Власти Ставропольского края в 2023 году удвоят господдержку производства и реализации баранины, овцеводы смогут возместить до 45% затрат, заявил замминистра сельского хозяйства края Виктор Фетисов на форуме «Развитие овцеводства на Северном Кавказе».

«За последние три года в овцеводстве Ставропольского края государственная поддержка составила 544 миллиона рублей. <> Поддержка производства баранины в 2022 году осталась на уровне 2021 года. Понимая важность и актуальность овцеводства, производства баранины, на 2023 год увеличена государственная поддержка вдвое, она составит 35,8 миллиона рублей. Мы стараемся поддерживать и развивать производство баранины», - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства в 2022 году объем поддержки производства и реализации баранины в регионе составлял 17,8 миллиона рублей. Увеличение господдержки позволит производителям баранины возместить до 45% затрат.